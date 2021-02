Jonge Abraham schiet Groningen met zijn eerste goal langs Fortuna Sittard

FC Groningen heeft zijn positie in de subtop versterkt door Fortuna Sittard in de Euroborg met 1-0 te verslaan. Bij Fortuna kende de 34-jarige doelman Piet Velthuizen een weinig gelukkige, kortstondige rentree.

Fortuna zorgde aanvankelijk voor meer dreiging. Zo liet Lisandro Semedo al na drie minuten een enorme kans voor de Limburgers liggen. Hij schoot bij een simpele intikker van zeven meter royaal naast.

Even later had doelman Velthuizen het nodige geluk toen hij grabbelend de bal in eigen doel bokste, maar er sprake bleek te zijn van buitenspel van Jørgen Strand Larsen.

Velthuizen valt uit

Na ruim twintig minuten was de rentree van Velthuizen al ten einde: met een spierblessure moest hij plaatsmaken voor Alexei Koselev. Zo dreigt een nieuw keepersprobleem voor Fortuna: de Moldavische reserve keeper staat op het punt om de club te verlaten en doelman Yanick van Osch is eveneens geblesseerd.