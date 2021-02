Sea Watch pikt honderden migranten op in Middellandse Zee

De Duitse vluchtelingenorganisatie Sea Watch heeft dit weekend naar eigen zeggen meer dan driehonderd migranten gered op de Middellandse Zee. Volgens de organisatie pikte het schip Sea Watch 3 in vier reddingsoperaties in totaal 317 mensen op die in de problemen waren gekomen bij de gevaarlijke overtocht van de kust van Noord-Afrika naar Europa.

Volgens de Internationale Organisatie voor Migratie stierven vorig jaar meer dan 1200 migranten op de Middellandse Zee. In Italië, voor velen de toegangspoort naar de Europese Unie, kwamen dit jaar bijna 4500 migranten per boot aan.

Nederlandse vlag

De Sea Watch 3 is gebouwd in 1973 en voer een tijd onder Nederlandse vlag, net als vele andere schepen van non-profitorganisaties als Greenpeace en Sea Shepherd. Dat is omdat Nederland in tegenstelling tot veel andere landen bij registratie van vaartuigen in de categorie niet-commerciële plezierjachten geen maximale grootte hanteert. Hierdoor kan Sea Watch met grote schepen van meer dan 50 meter op missie en hoeven ze hun vrijwillige bemanning ook niet uit te betalen.

De Sea Watch 3 lag zeven maanden aan de ketting in een Spaanse haven ten noorden van Valencia. Dat was voor reparatiewerkzaamheden. Vorige week was het schip naar de kust van Libië gevaren.

Het schip kwam twee jaar geleden in het nieuws toen kapitein Carola Rackete werd opgepakt op Lampedusa, nadat ze daar voor anker was gegaan met tientallen migranten aan boord. Het Italiaanse Openbaar Ministerie verdacht haar van medeplichtigheid aan illegale immigratie en overtreding van het zeerecht.

Sea Watch zet naast schepen ook kleine vliegtuigjes in, om te zoeken naar bootjes op de Middellandse Zee.