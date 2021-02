Tadic en Dumfries ruziën verder: 'Een 'mind-game' kan hij niet van me winnen'

Tadic: 'Een 'mind-game' gaat Dumfries nu niet winnen' - NOS

Het venijn zat in de staart bij PSV-Ajax (1-1) in Eindhoven. Aanvoerders Denzel Dumfries en Dusan Tadic kregen het met elkaar aan de stok en die strijd ging door tot na het laatste fluitsignaal. Teamgenoten moesten de twee kemphanen uit elkaar houden. Over het hoe en waarom hebben ze een wat andere lezing. Feit is dat Ajax door een handsbal van Dumfries een strafschop kreeg en aanvoerder Tadic achter de bal ging staan. Dumfries probeerde Tadic uit zijn concentratie te krijgen. Hij schoot de bal even weg en probeerde de strafschopstip te beschadigen. Daarbij bleef het niet volgens Tadic. 'Pussy' "Dumfries kwam naar me toe en zei dat ik een 'pussy' was, dat ik geen leider was en dat ik de penalty ging missen", aldus Tadic.

Volgens Dumfries begon de ruzie al eerder. "Jordan Teze speelde de bal uit (vanwege blessure Rosario) en ik vroeg aan Tadic om de bal weer terug te geven. Hij zei: nee. Ik zei: weet je het zeker? Dat is onsportief. Als jij zo onsportief bent, ben ik ook onsportief."

Dumfries: 'M'n moeder uitschelden, daar ben ik niet van gediend' - NOS

Nadat Tadic de strafschop had benut, ging de aanvoerder van Ajax opzichtig juichen voor de neus van Dumfries en vielen er meer woorden. Tadic: "Na de goal zei ik wat terug. Dat is normaal, vind ik. Ik ga niet bedanken voor het uitschelden. Ik weet niet meer wat ik precies zei. Waarschijnlijk iets in het Servisch. We hebben veel scheldwoorden." 'Niet mijn moeder uitschelden' Dumfries en Tadic gingen na het einde van de wedstrijd verder. Ploeggenoten konden verdere escalatie verhinderen. "Mijn moeder uitschelden, daar ben ik niet van gediend", zei Dumfries. "Hij weet wat hij heeft gezegd. Dan word je een beetje boos."