Trump nog steeds de 'onbetwiste leider' van de Republikeinse partij

"Hij is de onbetwiste leider van de Republikeinse partij", zegt Vernon Jones, de voormalig democratisch Congreslid in Georgia, die overstapte naar de Republikeinen. "Trump heeft de partij overgenomen. Hij verdwijnt niet en zijn aanhang wordt met de dag groter en sterker."

Trump 2024-petjes, America First-mondkapjes en zelfs een gouden standbeeld van Donald Trump. Het is allemaal te zien bij de Conservatieve Politieke Actie Conferentie (CPAC), het jaarlijkse feestje voor conservatief Amerika. Het evenement in Florida ademt (de ideeën van) voormalig president Donald Trump. In aanloop naar zijn speech vanavond, vraagt het publiek zich af of Trump zich weer kandidaat stelt voor de presidentsverkiezingen in 2024.

"Gaan we terug naar de gevestigde orde, of gaan we door met America First?"

Dat de Republikeinse partij is overgenomen door het Trumpisme, werd extra duidelijk na de bestorming van het Capitool op 6 januari. Slechts een klein aantal gevestigde Republikeinen, spraken hun afschuw uit en veroordeelden Trump voor zijn bijdrage. Een overgrote meerderheid bleef achter hun president staan.

Matt Gaetz, lid van het Huis van Afgevaardigden van Florida, denkt dat de bestorming "absoluut niet" meer verdeeldheid heeft gecreëerd in de partij. "De hoofdstad had niet zo geschonden mogen worden, maar ik denk niet dat er nu meer verdeeldheid is." Hij spreekt van een "missie" bij de Republikeinse partij. "Gaan we terug naar de gevestigde orde, of gaan we door met America First?"

Ook volgens Dave Bratt, voormalig lid van de populistische beweging Tea Party, is de Republikeinse partij helemaal niet verdeeld. "De reguliere media willen je het idee geven dat er een breuk in de partij is, maar niets is minder waar. Loop hier rond en vraag aan de mensen: wat vind je van China? En van immigratie? En de verkiezingen? Je krijgt eenduidige antwoorden. De nieuwe Republikeinse partij is de partij van Trump."