Navalny gedetineerd in strafkolonie, 100 kilometer ten oosten van Moskou

De Russische oppositieleider Aleksej Navalny is overgebracht naar een strafkolonie in de regio Vladimir, zo'n 100 kilometer ten oosten van Moskou. Een vertegenwoordiger van een commissie die de rechten verdedigt van Russische gevangenen heeft dat gezegd tegen het Russische persbureau RIA.

De commissie heeft toegang tot de gevangenen en werkt samen met de Russische autoriteiten. Die hadden vrijdag al bevestigd dat Navalny zijn gevangenis in Moskou had verlaten en was gearriveerd in een strafkolonie, waar hij een straf van 2,5 jaar moet uitzitten. Tot vandaag was nog niet bekend in welke strafkolonie hij zit, ook niet bij zijn verwanten.

Navalny moet in de strafkolonie eerst twee weken in quarantaine, voor hij in contact zal worden gebracht met andere gevangenen.

Herdenking

Aanhangers van Navalny hebben hun protesten opgeschort tot de lente, nu ordetroepen bij massale protesten in het hele land naar verluidt 11.000 demonstranten hebben opgepakt.

Wel kwamen gisteren in Moskou duizenden mensen af op een herdenking van de moord op oppositieleider Boris Nemtsov, die precies zes jaar geleden in de buurt van het Kremlin werd doodgeschoten. Aanhangers legden bloemen op de brug waar Nemtsov werd vermoord. De politie was niet massaal aanwezig bij de herdenking en liet de aanwezigen ongemoeid.