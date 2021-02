Van der Poel kleurt Kuurne-Brussel-Kuurne, maar Pedersen sprint naar zege

In de sprint was Pedersen ongenaakbaar en finishte met een ruime lengte voorsprong op Anthony Turgis en Thomas Pidcock. Van der Poel sprintte nog mee maar eindigde als twaalfde.

De twee gingen in achtervolging op een vroege kopgroep van zes renners. Van der Poel vormde met Narvaez een uitstekend koppel, waardoor ze de kopgroep al snel in het vizier kregen.

Zoals wel vaker opende de 26-jarige renner de koers al vroeg. Op 85 kilometer van de meet had Van der Poel genoeg gezien en koos het hazenpad met de Ecuadoriaan Jhonathan Narvaez in zijn wiel.

Ondertussen bemoeiden de favorieten in het peloton zich ook met het wedstrijdverloop. De voorsprong voor Van der Poel&co was inmiddels opgelopen tot 1.15 toen Kasper Asgreen, John Degenkolb en Jasper Stuyven versnelden. Zo ontstond er een elitekopgroep van zo'n vijftien renners in achtervolging op de koplopers.

Hoewel de voorsprong steeds verder slonk bleef de kopgroep vooruit. Onder aanvoering van Van der Poel en Narvaez dunde de kopgroep uit tot vijf renners met Patrick Gamper en Artyom Zakharov, Jonas Hvideberg als laatste renners van de originele kopgroep.

Het was het startsein voor een zenuwslopende slotfase. De groep met favorieten achterhaalde de kopgroep op anderhalve kilometer van de meet, waarna Pedersen het karwei afmaakte. Ide Schelling was de beste Nederlander op de elfde plek.

Na afloop zei Van der Poel voor de camera's van Sporza dat hij zich 'goed had geamuseerd'. "Ik had het naar m'n zin. De ontsnapping was een ingeving. Ik wilde een schifting maken en hoopte dat er na de Oude Kwaremont een groep favorieten zou aansluiten. Dat gebeurde niet. Het was zeker geen slechte poging, maar achter ons zaten nog iets te veel koppeltjes."