Ajax voorkomt in tumultueuze slotfase nederlaag tegen PSV: 1-1

Koploper Ajax heeft in de topper bij PSV op het nippertje een nederlaag weten te voorkomen. De Eindhovenaren leken door een fraaie vrije trap van Eran Zahavi te gaan zegevieren, maar door een penalty van Dusan Tadic werd het in de slotfase toch nog 1-1.

Een vrije trap van Zahavi na bijna veertig minuten spelen brak het duel open. Edson Álvarez vloerde Donyell Malen net buiten de zestien en kreeg geel. Zahavi ging achter de bal staan en lepelde de bal over de muur in het net. De verbouwereerde Stekelenburg had het nakijken.

Het was beide ploegen aan te zien dat ze donderdag nog Europees in actie waren gekomen. PSV en Ajax haalden geen hoog niveau, maar de kraker was wel boeiend.

De Amsterdammers waren in de openingsfase sterker en dat leverde een kans op voor Devyne Rensch. De inzet van de nog maar 18-jarige verdediger werd door PSV-verdediger Jordan Teze via de paal weggewerkt.

Zahavi, die donderdag tegen Olympiakos ook al een vrije trap benutte, maakte zo zijn zevende treffer in de eredivisie en alweer zijn derde tegen Ajax. Op 10 januari was hij twee keer de gevierde man, toen PSV met 2-2 gelijkspeelde in Amsterdam.

Met Perr Schuurs voor Rensch in de ploeg, ging Ajax na rust op zoek naar de 1-1. Sébastien Haller kopte op aangeven van Dusan Tadic in kansrijke positie net naast. Aan de andere kant kreeg de wederom op het middenveld geposteerde Olivier Boscagli een mogelijkheid, maar een resultaat bleef uit.

Goal afgekeurd

In de slotfase leek PSV de strijd te beslissen. Uit een omschakeling werd de ingevallen Yorbe Vertessen bediend door Malen. In tweede instantie was het raak, maar de Belg kreeg de bal op zijn arm, zo constateerde de VAR. Enkele minuten later pareerde Stekelenburg een vrije trap van Philipp Max.

Ajax leek niets meer uit te kunnen richten, tot de laatste minuut. Het kreeg een penalty na hands van Dumfries. Tadic ging achter de bal staan, bleef koel en behoedde de Amsterdammers zo voor een nederlaag.

De Serviër kreeg het vervolgens nog aan de stok met Dumfries. PSV bleef na donderdag achter met een dubbele kater.