Janssen-vaccin dichterbij voor Nederland: 'Zo kunnen we achterstand inhalen'

Dat heeft te maken met de Zuid-Afrikaanse variant van het coronavirus, legt immunoloog Marjolein van Egmond uit. "De wereldwijde studie is ook in Zuid-Afrika uitgevoerd, waar die variant veel voorkomt. De meeste vaccins zijn iets minder effectief tegen deze variant, dus dat haalt de wereldwijde effectiviteit omlaag. In de VS komt nog vooral de 'gewone' variant voor."

Uit het FDA-rapport kwamen geen opmerkelijke dingen naar voren. De meeste data waren al bekend. In de VS heeft het vaccin een werkzaamheid van 72 procent, tegenover 66 procent wereldwijd.

Het zou een flinke opsteker zijn voor de Nederlandse vaccinatiestrategie als het vaccin ook in de EU wordt goedgekeurd. Niet alleen omdat Nederland er 11,3 miljoen van besteld heeft, maar ook omdat mensen er maar één prik van nodig hebben. Een overzicht van wat we nu van het Janssen-vaccin weten:

Het Janssen-vaccin komt steeds dichterbij voor Nederland. In de Verenigde Staten is het vaccin gisteren goedgekeurd door de Amerikaanse toezichthouder op medicijnen (FDA). Het Europese Medicijnagentschap (EMA) neemt naar verluidt 11 maart een beslissing over het vaccin voor de Europese Unie.

Dat wil niet zeggen dat het Janssen-vaccin daarom onbruikbaar is in landen die meer besmettingen met deze variant hebben. "Het goede nieuws is dat de vaccins nog steeds effectief zijn, alleen iets minder in het voorkomen van besmettingen. Maar wel effectief genoeg om ernstige corona te voorkomen", zegt immunoloog Huub Savelkoul. "Het fijne bij het Janssen-vaccin is ook dat het onderzoek naar het vaccin werd uitgevoerd toen de mutanten al bestonden. Dat is bij andere vaccins niet zo", vult Van Egmond aan.

Het Janssen-vaccin wordt in het tweede kwartaal in Nederland verwacht, mits het wordt goedgekeurd door het EMA. De eerste periode worden 3 miljoen vaccins verwacht, gevolgd door 6 miljoen en 2,3 miljoen in de periodes daarna. Eerder liet Janssen al weten aan de leveringsbelofte te kunnen voldoen.

In dit schema zie je hoeveel doses vaccin het ministerie denkt dat er geleverd worden. Dit schema werd begin februari gemaakt: