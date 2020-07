Rashford krijgt eredoctoraat Manchester vanwege campagne tegen kinderarmoede

Voetballer Marcus Rashford wordt vanwege zijn campagne tegen kinderarmoede onderscheiden met een eredoctoraat van de Universiteit van Manchester. De 22-jarige Rashford is de jongste persoon ooit aan wie het eredoctoraat in Manchester wordt verleend.

De Britse regering wilde het programma met maaltijdvouchers, dat vanwege de coronacrisis was ingesteld, aanvankelijk stopzetten. Maar na een open brief van Rashford werd de regeling voortgezet. De Engelse international verwees daarin naar zijn eigen jeugd, waarbij zijn alleenstaande moeder het minimumloon verdiende en vijf kinderen moest voeden.

Illuster rijtje

Een eredoctoraat wordt door universiteiten verleend aan personen die een uitzonderlijke prestatie hebben geleverd, niet alleen op academisch maar ook op maatschappelijk gebied. United-legendes Alex Ferguson en Bobby Charlton gingen Rashford voor.

"Als je ziet aan welke grote namen in het verleden een eredoctoraat is verleend, dan stemt dit nederig", reageerde Rashford. "We hebben nog een lange weg te gaan in de strijd tegen kinderarmoede in dit land, maar erkenning van je stad betekent dat we de goede kant opgaan. Dat betekent veel."

Vorige maand lichtte Marcus Rashford toe waarom hij een open brief had geschreven.