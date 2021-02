In Nieuwkoop geboren langlaufster verovert WK-zilver voor Zwitserland

Langlaufster Laurien van der Graaff heeft bij de WK noordse nummers voor Zwitserland verrassend zilver veroverd op de teamsprint. Samen met Nadine Fähndrich eindigde ze op 0,95 van het Zweedse duo Maja Dahlqvist/Jonna Sundling.

De 33-jarige Van der Graaff is geboren in Nieuwkoop en emigreerde op 4-jarige leeftijd naar Zwitserland. Ze deed al vijf keer eerder mee aan de WK, maar kwam nog nooit verder dan de zevende plek.

In 2018 deed ze voor de tweede keer mee aan de Olympische Winterspelen, in Pyeongchang werd ze toen vierde op de teamsprint.

Tweede 'Nederlandse' medaille

Het is al de tweede keer deze WK dat een in Nederland geboren deelneemster een medaille wint. Afgelopen vrijdag veroverde schansspringster Marita Kramer goud in de landenwedstrijd. De 19-jarige Kramer is geboren in Apeldoorn, maar verhuisde in 2008 met haar ouders naar Oostenrijk, waar ze het skispringen ontdekte.

Vorig jaar veroverde Kramer ook al de wereldtitel bij de junioren.