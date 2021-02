Koploper Inter maakt geen fout, Gosens belangrijk voor winnend Atalanta

Koploper Inter heeft in de Serie A zonder veel problemen zijn zeventiende zege van het seizoen geboekt. Nummer twaalf Genoa, dat zeven duels ongeslagen was, werd in Milaan met 3-0 opzij gezet.

Al in de eerste minuut stuurde Lautaro Martínez Romelu Lukaku diep en de Belg schoof beheerst de 1-0 langs doelman Mattia Perin.

Inter was in het vervolg van de eerste helft heer en meester, maar Lukaku en Martínez schoten recht op doelman Perin af en een inzet van Nicolò Barella belandde op de lat.

Na de rust geloofde Inter het wel, maar Genoa, dat in 1994 voor het laatst bij Inter won, werd niet gevaarlijk.

Toen de thuisclub weer even aanzette, scoorden Matteo Darmian en Alexis Sánchez kort achter elkaar. Tussendoor zag Sánchez ook nog een treffer afgekeurd worden.

Later vandaag speelt nummer twee AC Milan, dat nummer zeven punten achterstand heeft, bij nummer vijf AS Roma.

Atalanta boekt derde zege op rij

Enkele dagen na de 1-0 nederlaag in de achtste finales van de Champions League tegen Real Madrid, heeft Atalanta in Italië goede zaken gedaan om volgend seizoen weer zeker te zijn van een plekje in de hoogste Europese bekercompetitie.

De ploeg van coach Gian Piero Gasperini versloeg zondag in Genua Sampdoria met 2-0. Het was de derde zege op rij in de Serie A voor Atalanta, dat nu op een vierde plek staat.