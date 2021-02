Gosens belangrijk voor winnend Atalanta

Enkele dagen na de 1-0 nederlaag in de achtste finales van de Champions League tegen Real Madrid, heeft Atalanta in Italië goede zaken gedaan om volgend seizoen weer zeker te zijn van een plekje in de hoogste Europese bekercompetitie.

De ploeg van coach Gian Piero Gasperini versloeg zondag in Genua Sampdoria met 2-0. Het was de derde zege op rij in de Serie A voor Atalanta, dat nu op een vierde plek staat.

De Oekraïner Roeslan Malinovski bezorgde de bezoekers, waar Marten de Roon in de basis begon, Hans Hateboer ontbrak met een enkelblessure en Sam Lammers niet bij de selectie zat, kort voor rust een voorsprong.

Gosens attent

Vrij snel na de pauze leek de Deen Joakim Maehle de marge uit te breiden, maar na ingrijpen van de VAR bleef het bij 0-1. In de 77ste minuut viel alsnog het beslissende doelpunt. De Duits-Nederlandse oud-Heraclied Robin Gosens was attent op een voorzet van Maehle en gleed de bal binnen.

Later vandaag komt koploper Internazionale nog in actie tegen Genoa en speelt nummer twee AC Milan bij nummer vijf AS Roma.