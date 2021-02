Bom uit Tweede Wereldoorlog beschadigt huizen in Engelse stad Exeter

Ramen van panden in een straal van honderd meter sprongen en er ontstonden scheuren in metselwerk. De ontploffing was tot op 8 kilometer afstand te horen en het explosief liet volgens de politie een krater met de omvang van een dubbeldekker achter.

Uit voorzorg waren zo'n 2600 huizen geëvacueerd. De blindganger was door explosievenexperts ingepakt in 400 ton zand om de ontploffing zoveel mogelijk af te zwakken.

Duizend kilo

De bom was in de Tweede Wereldoorlog afgeworpen door een Duits vliegtuig. Dit type bom van zo'n duizend kilo had in de oorlog de bijnaam Hermann, omdat de vorm deed denken aan het corpulente voorkomen van nazi-kopstuk Hermann Göring. De bom werd deze week aangetroffen bij bouwwerkzaamheden nabij de campus van de universiteit van Exeter.

Er wordt nog onderzoek gedaan naar de precieze schade van de explosie. De politie hoopt dat vanavond de eerste mensen kunnen terugkeren naar hun huis.