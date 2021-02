Kampong in krankzinnig duel voorbij Rotterdam: van 1-3 naar 6-3

Rotterdam opende al snel de score via Thijs van Dam die profiteerde van een fout in de defensie van Kampong. De tweede treffer van de Rotterdammers viel na een counter uit het boekje. Tjep Hoedemakers begon aan een rush van eigen helft en bediende Menno Boeren die de bal kon binnenslaan: 2-0.

Beide ploegen maakten er in Utrecht een vermakelijk duel van en Rotterdam mag zich achter de oren mag krabben waarom het niet gewonnen heeft. De Rotterdammers kwamen 2-0 en 3-1 voor en hadden kansen om de voorsprong uit te breiden. Kampong profiteerde echter dankbaar van de missers en draaide het duel om in zijn voordeel.

De hockeyers van Kampong hebben op eigen veld Rotterdam weten te verslaan, door een 1-3 achterstand om te buigen in een 6-3 overwinning. De thuisploeg bewaarde het beste voor het laatst, met liefst vijf treffers in de tweede helft.

In het vervolg volgden de treffers elkaar snel op. Kampong antwoorde direct via een backhand Derck de Vilder, waarna Rotterdam via Jeroen Hertzberger de voorsprong weer herstelde. Daarna was het op voor de Rotterdammers, die niet meer tot scoren kwamen.

Kampong zette door en wist nog vijf keer te scoren, waarmee de Utrechters Rotterdam voorbijgaan op de ranglijst en nu de derde plek bezetten. Rotterdam zakte één positie naar plek vijf.