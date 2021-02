Hockeysters Amsterdam klaren klus tegen laagvlieger Laren

De hockeysters van Amsterdam blijven in de nek hijgen van koploper Den Bosch. In eigen huis werd nummer laatst Laren met 3-0 verslagen. Het gat blijft daardoor twee punten, want Den Bosch liet zich niet verrassen door Bloemendaal (3-0).

Pas in het tweede kwart wist de ploeg van trainer Robert Tigges een bres te slaan in de defensie van Laren. De eerste de beste strafcorner werd door Lauren Stam achter keepster Karlijn Adank gewerkt.