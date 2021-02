Sparta helpt Willem II aan broodnodige punten

Willem II heeft door een 2-0 uitzege bij Sparta Rotterdam drie kostbare punten binnen weten te slepen in de strijd tegen degradatie. Sparta zakt ondertussen steeds verder af in de richting van de gevarenzone.

Het spel aan beide kanten was abominabel en kansen werden er niet gecreëerd. Pas in de blessuretijd was er even iets te beleven bij een vlotte uitbraak van Willem II: Vangelis Pavlidis vond Mike Trésor, wiens schot een half metertje naast ging.

In de beginfase leek het nog wel wat te worden, vooral dankzij Sparta. De thuisploeg kreeg al snel twee mogelijkheden: een afstandsschot van Abdou Harroui werd gekeerd door keeper Arijanet Muric en een kopbal van Lennart Thy ging voorlangs. Maar daarna was het snel gedaan met het feest.

Sparta haalde twee punten uit de laatste zes wedstrijden en bij Willem II is de vorm al het hele seizoen pover. Die wetenschap beloofde een matige wedstrijd, en dat werd het ook.

Na de rust ging het niveau in Rotterdam niet bepaald omhoog, maar gebeurde er wel meer. Een vlammend schot van Leeroy Owusu namens Willem II ging in het zijnet en een kopbal van Thy namens Sparta ging net over.

Gescoord werd er uiteindelijk toch nog. Na goed doorzetten van Pol Llonch volgde in de 68ste minuut een voorzet van Trésor die werd binnengekopt door Nunnely, die zijn tegenstander Jefffry Fortes te snel af was.

Schlemiel

Diezelfde Fortes, die kort daarvoor was ingevallen, werd tien minuten later helemaal de schlemiel. De Sparta-verdediger bracht Pavlidis ten val en dat leverde Willem II een penalty op. Fortes kreeg in eerste instantie geel van scheidsrechter Kevin Blom, maar na ingrijpen van de VAR veranderde de kaart van kleur en moest Fortes het veld verlaten.

Trésor schoot het buitenkansje onberispelijk binnen voor de 2-0. De tien Spartanen konden daarna geen vuist meer maken, waardoor Willem II zijn eerste zege onder trainer Zeljko Petrovic kon bijschrijven en bovendien de eerste uitzege van het seizoen.