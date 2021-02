Veelvraat Gut-Behrami verovert wereldbeker op Super G

Lara Gut-Behrami heeft voor de derde keer in haar carrière de wereldbeker op de Super G veroverd.

De Zwitserse, die de kristallen bol van deze discipline ook in 2014 en 2016 al won, had in Val di Fassa in de voorlaatste race van dit seizoen genoeg aan de tweede plaats achter Federica Brignone om opnieuw de trofee mee naar huis te mogen nemen.

De Italiaanse voorkwam daarmee wel een hattrick van Gut-Behrami, want die had de afgelopen dagen de twee afdalingen in het Italiaanse skioord al gewonnen. Met haar winst op zaterdag, de 32ste WB-zege van dit seizoen, skiede Gut-Behrami de toptien aller tijden binnen. Ze liet daarmee haar landgenote Erika Hess, die met 31 zeges furore maakte in de jaren zeventig en tachtig, achter zich op de eeuwige ranglijst.

Valpartijen

Brignone boekte zondag pas haar eerste seizoenszege en haar zestiende WB-zege in totaal. Deze maand werd ze op de WK tiende op de Super G. De titel ging daar naar Gut-Behrami.

De race werd zondag ontsierd door enkele crashes. De Noorse Kajsa Vickhoff Lie kwam hard ten val en raakte het veiligheidshek. Ze werd met een helikopter afgevoerd. Ook de Oostenrijkse Rosina Schneeberger ging onderuit, waardoor de race moest worden stilgelegd.