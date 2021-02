Zwalkend Schalke 04 ontslaat trainer Gross en nog eens vier medewerkers

De chaos bij Schalke 04 is compleet. De hekkensluiter van de Bundesliga heeft trainer Christian Gross ontslagen. Daarnaast moeten ook technisch directeur Jochen Schneider, assistent-trainer Rainer Widmayer, teammanager Sascha Riether en conditie- en fysiektrainer Werner Leuthard per direct vertrekken.

De positie van Gross stond al voor het met 5-1 verloren duel van Schalke 04 bij VfB Stuttgart van zaterdag onder druk. De Zwitser, pas sinds eind december aan het roer, werd door een groot deel van de spelersgroep niet meer gepruimd.

Erdogan

Zo werden er vraagtekens gezet bij de tactische vaardigheden van Gross en verwisselde hij namen van spelers of sprak deze zelfs verkeerd uit. Can Bozdogan noemde hij op een persconferentie Can Erdogan en Alessandro Schöpf kreeg als voornaam Massimo.

Het ontslag van Gross betekent dat Schalke nu op zoek gaat naar de vijfde trainer dit seizoen. David Wagner, Manuel Baum en Huub Stevens (interim) hadden eerder de verantwoordelijkheid. Met slechts 9 punten uit 23 wedstrijden lijkt degradatie uit de Bundesliga echter onvermijdelijk.

Naast Gross nam Schalke ook afscheid van Schneider, Widmayer, Riether en Leuthard. Schneider, die al geruime tijd onder vuur lag bij supporters, zou aanvankelijk aan het einde van het seizoen vertrekken. De club uit Gelsenkirchen, met Stevens als RvC-lid, wacht daar dus niet meer op.