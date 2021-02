Sparta helpt Willem II aan broodnodige punten • Ihattaren ontbreekt bij PSV

FC Barcelona-trainer Ronald Koeman heeft er opnieuw een blessuregeval bij in zijn selectie. Aanvallende middenvelder Pedri viel zaterdag in het gewonnen duel met Sevilla (0-2) uit met een blessure. Uit onderzoek is gebleken dat hij een spierscheuring in het linkeronderbeen heeft opgelopen, meldde de club zondag.

De 18-jarige middenvelder voegt zich bij een reeks geblesseerde spelers onder wie Philippe Coutinho, Ansu Fati en Sergi Roberto. Ook Ronald Araújo, zaterdag terug na een blessure, moest zich tegen Sevilla laten vervangen.

Barcelona maakte zaterdag indruk tegen Sevilla. Woensdag treffen beide ploegen elkaar opnieuw. Dan in Camp Nou in het tweede duel uit de halve finales van de Copa del Rey. Barcelona verloor de eerste wedstrijd in Sevilla met 2-0.