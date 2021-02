Boadu scoort weer twee keer tegen Feyenoord • Tadic en Dumfries ruziën door na 1-1

- Van de 64 eerdere edities won PSV er precies de helft (doelsaldo 127-88). Ajax boekte 16 zeges in Eindhoven.

- Het is al de derde confrontatie in korte tijd. In januari kwam PSV in Amsterdam via Zahavi op 0-2. Ajax maakte via Promes en Antony gelijk. Ajax stootte PSV eerder deze maand uit de beker: 2-1

(Haller 2x en eigen doelpunt Timber).

- Vorig seizoen werd het in Eindhoven 1-1 (Promes en Malen troffen doel).

- Arbiter: Danny Makkelie