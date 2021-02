Man neergestoken in woning Foxhol, zes verdachten opgepakt

Na een steekincident gisteravond in een woning in Foxhol in Groningen heeft de politie zes mannen gearresteerd. De man die werd neergestoken is naar het ziekenhuis gebracht. Hij was toen aanspreekbaar, zegt de politie.

In de woning zijn zes Polen aangehouden voor betrokkenheid bij de steekpartij. De verdachten, in de leeftijd van 24 tot 43 jaar, zijn overgebracht naar een cellencomplex en worden vandaag verhoord, meldt RTV Noord.

Wat zich precies in de woning heeft afgespeeld, wordt nog onderzocht. Over de identiteit van het slachtoffer wil de politie niets zeggen.