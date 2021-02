Zorgen om wreedheden Tigray, VS vraagt Ethiopië en Eritrea om terugtrekking

De Verenigde Staten willen dat Eritrea en Ethiopië per direct hun troepen terugtrekken uit de Ethiopische regio Tigray. Minister van Buitenlandse Zaken Blinken zegt in een verklaring "ernstig bezorgd" te zijn over wreedheden en misdaden tegen de menselijkheid.

Verder roept hij de internationale gemeenschap, en in het bijzonder de Afrikaanse Unie, op om zich nadrukkelijker te bemoeien met de situatie in Tigray. Er moet onder meer een onafhankelijk onderzoek naar mensenrechtenschendingen komen, vindt Blinken.

Dorpen weggevaagd

De verklaring van de minister komt een dag nadat de krant The New York Times had bericht over een geheim Amerikaans overheidsrapport. Daarin staat geschreven dat de Ethiopische autoriteiten zich samen met milities en Eritrese soldaten op systematische wijze schuldig maken aan etnische zuiveringen.

Er zouden complete dorpen zijn weggevaagd, waarvan de inwoners zijn verdwenen. Het rapport werd eerder deze maand opgesteld. Begin november viel het Ethiopische leger Tigray binnen, volgens premier Abiy Ahmed om een einde te maken aan een opstand.

Grensconflict met Eritrea

De regio is de basis van het gewapende Tigray People's Liberation Front (TPLF), die bijna dertig jaar aan de macht was in Ethiopië. Het land vocht onder de TPLF-leiding een bloedige grensoorlog uit met het aan Tigray grenzende buurland Eritrea.

Premier Abiy sloot nadat hij aan de macht was gekomen vrede met Eritrea. Het leverde hem in 2019 de Nobelprijs voor de Vrede op. Maar de TPLF was het niet eens met de vrede, waardoor de spanning in het grensgebied nooit is verdwenen.