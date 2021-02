Hiddink en Van Hanegem niet blij met spel PSV en Feyenoord: 'Het doet pijn'

Hiddink en Van Hanegem zien onvrede in coronacrisis: 'Of ik een wappie ben?' - NOS

"Nou, ben je hier naartoe gekomen om dat soort trutvragen te vragen?" Hij is onlangs 77 jaar geworden, maar er mag geen misverstand over bestaan: Willem van Hanegem is nog net zo scherp als in z'n beste jaren.

Het is een frisse ochtend op de golfbaan in het Noord-Hollandse Spaarnwoude. Naast Van Hanegem zit nog zo'n kwieke zeventiger: Guus Hiddink, momenteel bondscoach van het nationale team van Curaçao.

Het gesprek met verslaggever Joep Schreuder gaat natuurlijk over voetbal, maar ook over de coronacrisis, golf, krentenbrood en vaccineren. Van Hanegem: "Of ik me laat prikken? Ja, door een mug..."

'Veel dichter bij Ajax'

Met pijn in het hart kijken ze naar de verrichtingen van hun favoriete clubs. Het valt niet per se mee wat Feyenoord en PSV de laatste tijd laten zien.

Hiddink was, verdeeld over twee periodes, meer dan zeven jaar succesvol trainer in Eindhoven. Hij gaat nog af en toe langs bij PSV. "Het is leuk om met die mensen te praten. Dan gaat het over de manier van spelen."