De 'blockchainkippenboerderij': techreuzen storten zich op platteland China

JD werd groot met e-commerce. Naast online shoppen beschikt het over een gigantisch logistiek netwerk voor pakketbezorging, biedt het cloud- en betaaldiensten aan en heeft het haar eerste stappen in de gezondheidszorg gezet. Ook blockchainkippenboerderijen werden aan het rijtje toegevoegd. "We doen dit nu zo'n twee jaar", vertelt He.

In het dorpje Baoxianlan, zo'n 300 kilometer ten zuiden van Peking, is zo'n coöperatie te vinden. Een zogenaamde blockchainkippenboerderij: een initiatief van JD, één van China's grootste internetreuzen. Elke dag worden er meerdere foto's van de kippen geüpload op een platform dat gebruik maakt van blockchaintechnologie, laat projectleider He Xiaofei zien. "Zo kunnen consumenten via hun telefoon zien hoe onze kippen zijn grootgebracht."

Een blockchain is een netwerk van computers informatie vastleggen en uitwisselen. Het is een soort openbaar logboek. Iedereen kan die informatie inzien en controleren. Lees er meer over bij NPO Kennis .

Als kind maakte hij de 'Grote Sprong Voorwaarts' mee. Plannen van toenmalig leider Mao Zedong om grootschalige hervormingen in de landbouw door te voeren liepen uit op een faliekante mislukking. "Het leven was zwaar", blikt Wang terug. Tientallen miljoenen mensen kwamen om het leven. "We hadden veel te weinig om onze buik rond te eten." Die tijd is voorbij. Wang, met de revolutionaire voornaam "houd van China", is toegetreden tot de coöperatie die de 'blockchainkippenboerderij' in zijn dorp leidt.

Na een serie van voedselschandalen zijn Chinese consumenten wantrouwend. Eieren en vlees worden niet zelden ten onrechte verkocht als vrije uitloopkippen. "Bij ons weten ze zeker dat de kip die ze kopen betrouwbaar is", meent projectleider He. "Groen, gezond en veilig", noemt hij het.

Naast JD zijn bedrijven als Alibaba, Netease en recentelijk ook Huawei de stal in gedoken. Laatstgenoemde zag, na Amerikaanse handelsbeperkingen, de internationale smartphoneverkopen ineenstorten. Huawei wil haar technologie inzetten om de gezondheid van varkens te monitoren, waarbij onder meer gekeken wordt naar gewicht, voedsel en beweging. Gezichtsherkenningstechnologie zou de individuele varkens van elkaar moeten kunnen onderscheiden, en eventuele problemen in een vroegtijdig stadium moeten kunnen registreren.

Modernisering

Naast het veiliger maken van voedsel, moet de toepassing van technologie vooral ook leiden tot een efficiëntieslag op het Chinese platteland. Nu nog is China afhankelijk van zo'n 200 miljoen veelal kleinere boerderijen. Soms hebben ze niet veel meer dan een paar kippen, varkens of koeien in de voortuin, vaak geleid door oudere plattelandsbewoners. "Projecten als deze helpen om de Chinese agricultuur te moderniseren en verder op te schalen", zegt He. Naast de veeteelt wordt de technologie ook ingezet bij het verbouwen van groenten, fruit en graan, al liggen de marges daar lager.

Projecten als die van JD in Baoxianlan kunnen rekenen op stevige overheidssubsidies, boeren krijgen goedkope leningen. Onder Xi Jinping heeft zelfvoorziening topprioriteit gekregen. "China moet zijn eigen rijstkom stevig vasthouden", stelde hij eerder.

Geen voedselverspilling meer

Afgelopen zomer nog werd om diezelfde reden een campagne gelanceerd waarin werd opgeroepen geen voedsel te verspillen. Overstromingen in het zuiden en droogte in het noorden hadden de kwetsbaarheden van de Chinese voedselketen nog maar eens blootgelegd. Ook de varkenspest, de vogelgriep en Covid-19 leidden tot grote prijsschommelingen.

Minder mensen in de stal is sindsdien het devies, iets dat bij de blockchainboerderij in Baoxianlan aardig lukt. Slechts enkele mensen mogen, na grondige desinfectie, in de buurt van de kippen komen. De toegepaste technologie hier relatief eenvoudig. "We zijn nog volop in ontwikkeling", zegt He daarover.

Stappentellers die eerder bij de kippen werden gebruikt zijn er inmiddels weer afgehaald. "We weten nu dat ze ongeveer 10.000 stappen per dag zetten. Over 100 dagen komt dat uit op 1 miljoen", glimlacht hij. Boer Wang, die binnen de coöperatie meehelpt bij het schoonhouden van het terrein, gelooft het allemaal wel. "Ik begrijp niet zoveel van al die hoogwaardige technologie", lacht hij. "Maar het leven is echt een stuk beter geworden. We hebben meer geld om uit te geven."