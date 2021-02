Trampolinespringer Abrahams wil op oude fiets olympische droom verwezenlijken

Het resulteerde zaterdag in een fietstocht dwars door Nederland. Op een roestige stadsfiets zonder versnellingen wilde hij van zijn woonplaats Oss, via Den Bosch, Rotterdam, Den Haag en Haarlem, naar het Museumplein in Amsterdam. "Alles is op wilskracht en spierkracht gebaseerd."

De tocht is niet alleen bedoeld voor zijn eigen sportcarrière. Tachtig procent van het geld dat hij ophaalt gaat naar ondernemers die zijn getroffen door de coronacrisis. De overige twintig procent is voor hemzelf.

"Het is zwaar voor iedereen, zeker voor de kleine ondernemers", zegt Abrahams. "Ik kan leven zonder topsport, maar voor hun is het hun baan. Het is vooral uit ruimhartigheid."

Ogen op Parijs 2024

Abrahams' grote doel zijn de Olympische Spelen van 2024 in Parijs. "Het geld dat ik hiermee ophaal, is voor de weg daarnaartoe en om de bekendheid voor de sport op te krikken."

Door een klapband, in het slotstuk van zijn tocht bij Haarlem, werd Amsterdam niet bereikt. "De missie is in principe mislukt, maar ik heb bijna 150 kilometer gefietst. De voldoening is er wel zeker."