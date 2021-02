Tsjechië wil ook Spoetnik-vaccin • Arrestaties bij anti-lockdownprotest in Kopenhagen

In Duitsland zijn in de afgelopen 24 uur 7890 nieuwe besmettingen met het coronavirus gemeld. Dat zijn er minder dan de afgelopen twee dagen, toen er rond de 10.000 nieuwe besmettingen werden vastgesteld. Daarnaast meldt het RKI, het Duitse RIVM, 157 nieuwe sterfgevallen. Er moet wel een kanttekening worden gemaakt: In het weekend vallen de cijfers in Duitsland altijd lager uit, onder meer doordat er minder wordt getest.