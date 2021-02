Nederland in top-4 vaccinatieranglijst EU • 17 arrestaties op Museumplein

Terwijl de coronabesmettingen in het noorden van Italië nog altijd toenemen, kan er op het eiland Sardinië vanaf morgen 's avonds worden gegeten en gedronken in restaurants en cafés. Ook worden na een maandenlange sluiting sportscholen, bioscopen en theaters weer geopend. Sardinië is daarmee een zogenoemde 'witte zone' in het Italiaanse kleurensysteem van beperkingen voor bedrijven en scholen.

Onlangs voegde de Italiaanse regering de status van witte zone toe aan het systeem, waarbij een rode zone de strengste maatregelen vertegenwoordigt. Vanaf morgen geniet de regio Sardinië, met minder dan 50 gevallen per 100.000 inwoners, de meeste vrijheden in het land waar sinds het najaar strenge beperkingen gelden.

Uit een rapport van het ministerie van Volksgezondheid over de derde week van februari blijkt dat er in Italië gemiddeld 145 besmettingen per 100.000 inwoners zijn, met uitschieters in verschillende regio's. De drukte in clubs en disco's in Sardinië afgelopen zomer was een van de oorzaken van de grote toename aan coronagevallen in Italië in de laatste maanden van vorig jaar.