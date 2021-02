ME beëindigt betoging, Museumplein nu leeg • 4729 nieuwe besmettingen, ziekenhuisbezetting neemt toe

Een laatste groepje betogers dat op het Museumplein in Amsterdam was achtergebleven, is nu ook vertrokken. De politie had ze daarvoor vijf minuten de tijd gegeven. Het groepje was omsingeld door politie- en ME-busjes. Eerder vanmiddag was de Mobiele Eenheid begonnen met het ontruimen van het Museumplein. Daarbij zijn enkele arrestaties verricht.

De ontruiming begon nadat de Amsterdamse politie, justitie en burgemeester een noodbevel hadden afgekondigd om de demonstratie te beëindigen. De groep demonstranten negeerde daarop de waarschuwingen en bevelen van de politie om het plein te verlaten.

In het begin van de demonstratie hadden naar schatting zo'n 1500 mensen zich verzameld op het Museumplein. Na de charge van de ME bleven er nog ongeveer 150 mensen over. Anderen werden van het plein verdreven in de richting van het Concertgebouw.