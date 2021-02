ME beëindigt betoging Museumplein • 4729 nieuwe besmettingen, ziekenhuisbezetting neemt toe

De Kindertelefoon zegt dat het aantal meldingen over cyberpesten tijdens de coronapandemie is verdubbeld, blijkt uit navraag van KRO NCRV's Pointer. "Vorig jaar ging het twee keer per dag over cyberpesten. En nu is dat aantal verhoogd naar vijf keer", zegt woordvoerder Paulien Morsch van de Kindertelefoon.

Volgens de Kindertelefoon is thuisonderwijs de belangrijkste reden van de stijging. "Daardoor speelt het sociale leven van kinderen zich nog meer online af. De ontwikkeling is zorgelijk, maar verrast ons helaas niet."

Ook Klaartje Schüngel, expert cyberpesten bij Bureau Jeugd en Media, herkent de toename; Schüngel zegt dat we de cijfers niet kunnen negeren. "Online pesten is veel laagdrempeliger. Je hebt vaak te maken met anonimiteit, waardoor pesters sneller een grens over gaan en omstanders minder snel ingrijpen."

Scholen zijn tijdens de coronacrisis niet verplicht om te monitoren op pestgedrag.