Ajax-jongeling Timber leert vooral van zijn moeder: 'Ze heeft er kijk op'

Als Jurriën Timber na een wedstrijd van Ajax z'n auto heeft geparkeerd en de sleutel in het slot van de voordeur steekt, weet hij al wat er gaat komen. Zoals altijd volgt er dan eerst een nauwkeurige evaluatie door zijn moeder.

"Als ik weer thuis ben, hoor ik mama de wedstrijd analyseren. Soms is dat goed, soms wat minder goed. Maar ze is wel altijd eerlijk", vertelt de 19-jarige verdediger. "M'n moeder is best kritisch. Dat is ze altijd al geweest. Maar ze is ook supertrots, hoor."

Leren van Bogarde

Het kan bijna niet anders of mama Timber heeft de laatste tijd vooral complimenten voor de prestaties van haar zoon. Vrijwel geruisloos heeft Jurriën zich bij Ajax in de basis gespeeld, ten koste van Perr Schuurs.

Dat betekent niet dat hij zich al een vaste waarde voelt. "Ik merk wel dat de trainer vertrouwen in me heeft. Dus moet ik scherp blijven en constant presteren. Daar moet ik me op focussen."