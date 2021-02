Doden bij nieuwe protesten in Myanmar, legerleiding treedt harder op

Ordetroepen in Myanmar hebben bij protesten tegen de staatsgreep van het leger zeker drie demonstranten doodgeschoten. Dat schrijft persbureau Reuters op basis van lokale media en informatie van een arts en een politicus.

De autoriteiten treden steeds harder op tegen de betogers, die nu al bijna een maand met honderdduizenden in het gehele land de straat op gaan om hun onvrede te uiten met de machtsgreep van het leger. Zo zou de politie in de stad Yangon zonder waarschuwing meteen hebben ingegrepen toen de eerste betogers samenkwamen.

Persbureau AP bericht over "massa-arrestaties", waarbij traangas en waterkanonnen werden ingezet.

'Strijden tegen angst'

Bij de militaire coup op 1 februari werd regeringsleider Aung San Suu Kyi samen met aantal hoge partijgenoten opgepakt. Het is niet bekend waar Suu Kyi op dit moment is, zegt haar advocaat tegen de Volkskrant. Hij heeft nog niet met haar kunnen spreken.

Jongerenactivist Esther Ze Naw zegt tegen Reuters dat mensen na bijna vijftig jaar militaire dictatuur hun angst voor het regime pogen te overwinnen.

"Die angst zal alleen maar groter worden als we ermee blijven leven", zegt ze. "En dat weten weten de mensen die deze angst creëren. Dat kunnen we niet accepteren."

VN-ambassadeur ontslagen

Gisteren ontsloeg het leger de VN-ambassadeur van Myanmar, nadat de diplomaat de Verenigde Naties had opgeroepen "met welk middel dan ook" een einde te maken aan de coup.

De legerleiders vonden dat Kyaw Moe Tun met die oproep zijn land had verraden. "Ik heb besloten zo lang mogelijk terug te vechten", zei de afgezant tegen Reuters.

De VN liet weten Kyaw Moe Tun nog altijd te zien als de ambassadeur van Myanmar, omdat de internationale organisatie het leger niet erkent als de legitieme leiding van het land.

Verbannen van Facebook

Mocht het leger onder leiding van generaal Min Aung Hlaing een nieuwe VN-gezant sturen naar New York, dan zou de Algemene Vergadering van de VN moeten beslissen over erkenning van het leger als machthebber in Myanmar.

De speciale VN-gezant voor Myanmar waarschuwde de 193 leden van de VN al dat geen land dit zou moeten doen.

Donderdag werd het militaire regime verbannen van Facebook. Ook kan het niet meer gebruikmaken van Instagram, dat eigendom is van het Amerikaanse techbedrijf. Volgens Facebook misbruikt het Myanmarese leger de platforms.