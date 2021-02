Toezichthouder VS geeft goedkeuring aan vaccin van Janssen

De Amerikaanse toezichthouder op medicijnen (FDA) adviseert het coronavaccin van de Leidse farmaceut Janssen toe te laten op de Amerikaanse markt. Daardoor kunnen al op korte termijn miljoenen mensen worden ingeënt.

Een paar dagen geleden had de FDA al gezegd dat het vaccin veilig is en voor ongeveer 72 procent effectief.

De Amerikaanse eigenaar van Janssen, het bedrijf Johnson & Johnson, is al begonnen met de distributie van vier miljoen vaccins. Het is de bedoeling dat over een maand twintig miljoen mensen zijn ingeënt en eind juni honderd miljoen.

Het Janssen-vaccin kan in een gewone koelkast bewaard worden en, in tegenstelling tot de vaccins van andere fabrikanten, een prik is voldoende.

Ook snel goedkeuring in EU

President Biden is blij met de goedkeuring door de FDA, maar hij waarschuwt voor te veel optimisme. "Dit is opwindend nieuws voor alle Amerikanen en een bemoedigende ontwikkeling in onze inspanningen om een einde aan de crisis te maken. Maar we mogen nu niet onze waakzaamheid laten varen of aannemen dat de overwinning nabij is", staat in een verklaring.

Naar verwachting kan het vaccin ook snel in de Europese Unie worden gebruikt. Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) keurt op 11 maart het coronavaccin van Janssen goed, hebben bronnen binnen de EU gezegd tegen het Amerikaanse persbureau Bloomberg.