Van Barneveld is het nog niet verleerd met PDC-titel: 'Ging verbazingwekkend goed'

Raymond van Barneveld is het nog niet verleerd. De 53-jarige darter won zaterdag in het Engelse Bolton zijn eerste PDC-titel in acht jaar tijd en deed dit amper vijf maanden nadat hij zijn terugkeer in de sport had aangekondigd. Van Barneveld was de beste op de derde dag van het Players Championships, een vierdaags toernooi dat elke dag een winnaar kent. De Hagenaar won in de finale van de Brit Joe Cullen, die donderdag het eerste toernooi had gewonnen, met 8-6.

"Ik had aanvankelijk best veel stress hier", bekende Van Barneveld na zijn gewonnen finale. "Maar vandaag ging alles goed. Ik had eindelijk mijn focus weer. Die miste ik in de laatste twee, drie jaar." In de finale ging het ook verbazingwekkend goed. Ik ben echt heel blij. Natuurlijk heb ik op mijn weg terug twijfels gehad. Maar ik had ook vertrouwen, mede dankzij de vele trainingsuren die ik heb gemaakt. Ik wilde niet opgeven en nu sta ik hier weer, als winnaar." Stroeve start Van Barneveld had in Bolton een stroeve start. Hij ging donderdag in zijn eerste partij onderuit en vrijdag strandde hij in zijn tweede duel. Op de derde toernooidag leek de 53-jarige Hagenaar af en toe weer op de oude 'Barney'. Hij won zijn partijen van gevestigde namen als Rob Cross en Mervyn King met hoge gemiddeldes en liet ook een finish van 170 punten noteren.

Zondag is de laatste wedstrijddag van de Players Championships in Bolton. Michael van Gerwen kon tot dusver nog niet veel indruk maken in het eerste evenement van de ProTour. Van Barneveld sloot begin 2020 zijn schitterende dartscarriรจre af. Ruim een half jaar later kondigde hij zijn rentree aan. 'Barney' stelde vorige week in Duitsland zijn tourkaart veilig.

