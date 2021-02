Vitesse deelt VVV-Venlo eerste tik uit richting bekerconfrontatie

Na vijf wedstrijden die in totaal slechts een punt opleverden, heeft Vitesse weer eens gewonnen. De Arnhemmers versloegen VVV-Venlo met 4-1 en deelden hun opponent een eerste tik uit richting de confrontatie in de halve finales van het bekertoernooi van komende dinsdag.

Vitesse schoot uit de startblokken en na drie minuten schoot Loïs Openda de bal al hoog in het doel. Na een minuut of tien had VVV de boel achterin onder controle en even later lag de bal aan de andere kant na een overtreding van Riechedly Bazoer op de stip.

Eredivisietopscorer Georgios Giakoumakis miste niet en tekende daarmee voor zijn 23ste treffer van het seizoen.

Bazoer maakt fout goed

In de tweede helft maakte Bazoer zijn fout goed door na een dubbele een-twee de 2-1 te maken. Vervolgens gaf hij de assist voor de 3-1 die Sondre Tronstad via Venlonaar Tobias Pachonik binnenschoot. Armando Broja maakte in het restant het kwartet vol.