Degradatiekandidaat ADO komt niet verder dan remise tegen concurrent RKC

ADO Den Haag heeft er in de strijd tegen degradatie weer een puntje bij gesprokkeld. De nummer zeventien van de eredivisie speelde thuis 0-0 tegen RKC Waalwijk, dat daarmee het gat op acht hield en tevreden huiswaarts keerde.

ADO had van zijn laatste negentien competitieduels er slechts eentje gewonnen, maar wel uitgerekend tegen (en bij) RKC. De ploeg van Ruud Brood was zichtbaar van zins dat kunstje in eigen huis te herhalen. Dat leidde in het eerste kwartier al tot drie goede mogelijkheden. Ricardo Kishna was na vijf minuten het dichtst bij de openingstreffer. Zijn verwoestende uithaal kwam via de onderkant weer terug het veld in.

RKC-doelman Kostas Lamprou was amper bekomen van de blikseminslag boven zijn hoofd of Bobby Adekanye nam hem onder vuur. De Haagse aanvaller had zich fraai vrijgespeeld, maar hij verzuimde een hoek te kiezen. Kort daarop kwam Adekanye inglijden op een voorzet van Milan van Ewijk en nu had hij het vizier te hoog staan.

Amusementswaarde daalt

RKC, dat met recente thuiszeges op FC Emmen en Heracles Almelo naar Zuid-Holland was afgereisd, stelde daar bitter weinig tegenover. Het enige schot op doel in de eerste helft eindigde weliswaar in het net, maar Thijs Oosting voltooide zijn knappe afronding in buitenspelpositie.

De amusementswaarde ging richting de rust flik omlaag en erna werd het er niet veel beter op.

RKC-invaller Finn Stokkers kwam halverwege de tweede helft op een lage voorzet een stap te laat om de impasse te doorbreken. Een kwartier voor tijd had Michiel Kramer de hoek voor het uitkiezen, maar de ADO-spits kopte naast.