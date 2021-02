Heracles en Twente in balans na goals in beginfase beide helften

Het antwoord van de Twentenaren liet niet lang op zich wachten. Nog voor het eerste kwartier voorbij was kreeg Queensy Menig na een door Giacomo Quagliata slecht verwerkte vrije trap de bal op een presenteerblaadje. Hij bedacht zich geen moment en haalde hard uit. Na die twee snelle treffers was het gedaan met het vertier in het eerste bedrijf.

Dat gold ook aan de andere kant voor het schot in de kruising van Danilo, daartoe in staat gesteld door de afleggende Luciano Narsingh.

Na die attractieve hervatting bleven doelrijpe kansen weer even uit in de oostelijke tweestrijd. Pas in de 72ste minuut was er weer opwinding, toen Delano Burgzorg op het Twente-doel afstormde. Hij werd echter net genoeg genoeg gehinderd door achtervolger Pierie om niet vrijelijk te kunnen uithalen. Zijn inzet ging dan ook naast.

Vlak voor tijd probeerde Burgzorg het nog met een geplaatst schot richting bovenhoek, maar de bal zeilde net over het Twente-doel.