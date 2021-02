Hoe verder na rapport-Khashoggi? 'De VS en Saudi-Arabië hebben elkaar nodig'

Volgens Rob de Wijk, van het Centrum voor Strategische Studies en hoogleraar Internationale Betrekkingen aan de Universiteit van Leiden, hebben die sancties dan ook weinig om het lijf. "Dit behoort tot de bekende sancties voor vervelende mensen, net als in China of Rusland. Het levert niet veel op, al is het wel vervelend voor degene die het betreft. Je laat ermee merken dat je het niet met ze eens bent, maar het blijft grotendeels symbolisch natuurlijk."

Toch wijst alles erop dat MBS, zoals de kroonprins ook genoemd wordt, achter de moord zit, maar Washington is vooralsnog heel terughoudend gebleken als het gaat om landelijke sancties of individuele sancties zoals het bevriezen van rekeningen van de betrokkenen.

Het rapport van de CIA over de moord op journalist en dissident Jamal Khashoggi was duidelijk: de eindverantwoordelijke is de Saudische kroonprins Mohammed Bin Salman. De reactie van de Saudi-Arabische autoriteiten was even helder: het verwerpt de bevindingen uit het rapport en houdt het bij een actie van een autonoom handelende groep individuen, die gestraft zijn.

De Wijk: "Biden serveert duidelijk de kroonprins af. Mijn eerste reactie was dat dit heel vervelend kan worden voor de kroonprins. Het kan zomaar dat meer landen het voorbeeld van Biden gaan volgen", vervolgt De Wijk. "Het is ook best een slimme strategie, want als de kroonprins persona non grata wordt, dan is de kroonprins het probleem en Saudi-Arabië niet."

Kritiek leveren op MBS is ingewikkeld in Saudi-Arabië. "Op sociale media zien we vanuit het land steun voor de kroonprins, al is er daar dus nauwelijks ruimte voor een tegengestelde mening. Onder leiding van MBS zijn de afgelopen jaren veel sociale hervormingen uitgevoerd, het land is aan het veranderen. Er zijn daarom dus ook veel Saudi's die de kroonprins steunen."

Volgens Arabische wereld-correspondent Daisy Mohr onderstreepten de Saudische media de officiële lezing over de moord op Khashoggi. Ook vanuit Koeweit, de Verenigde Arabische Emiraten en Bahrein werd die lezing vandaag gesteund. "Al werd er hier in de regio de afgelopen dagen niet zo groots uitgepakt met het nieuws als in het Westen is gedaan."

Toch weet De Wijk dat een goede relatie tussen de VS en Saudi-Arabië voor beiden landen van groot belang is. "Er is nu een precair evenwicht in de regio, waarin de VS en Saudi-Arabië elkaar nodig hebben in hun strijd tegen de invloed van Iran. Biden heeft duidelijk aangegeven dat hij de Saudi's niet meer steunt in hun bemoeienis in Jemen. Feitelijk zeg je dan dat de Saudi's zich moeten terugtrekken."

Als de Amerikanen zich van Saudi-Arabië afkeren dan levert dat mogelijk een veiligheidsprobleem op voor Saudi-Arabië in de regio, met verstrekkende gevolgen. "Wat je wilt voorkomen is dat de Saudi's met een kernwapen komen. De geschiedenis leert ook dat een regio instabieler wordt als kernwapens in de maak zijn."