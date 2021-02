Baudet beschuldigd van kiezersbedrog door komst windmolens

De lijsttrekker van Forum voor Democratie, Thierry Baudet voelt zich niet aangesproken dat zijn partij in Brabant beschuldigd wordt van kiezersbedrog. "Als we genoeg zetels hadden gehad, hadden we de boel om kunnen gooien", zegt de zelfverklaarde partijkartelbestrijder.

In Noord-Brabant werd FvD de één na grootste partij en maakt er deel uit van het provinciebestuur, samen met CDA en VVD. Maar Brabander Pascal Spelier is teleurgesteld. Hij is voorzitter van de actiegroep Groen in Zicht (met 600 leden) en vecht windturbines in Brabant aan. "We hebben Forum voor Democratie beticht van kiezersbedrog, omdat ze van windturbines, waar ze tegen zouden zijn, een groot punt hebben gemaakt in het verkiezingsprogramma."

In het Brabantse coalitieakkoord zegt FvD een "betrouwbare partner" van het klimaatakkoord te zijn en "ontkomen (we) niet aan het plaatsen van windmolens op Brabants grondgebied om die doelstellingen te halen". En dus komen er - naar het zich laat aanzien - een vijftigtal windturbines van zo'n 200 meter hoog tussen Oss en Den Bosch. Spelier: "Bij nader inzien blijkt de stelligheid waarmee FvD zich uitspreekt tegen windturbines vooral verkiezingsretoriek te zijn geweest."

Zwarte Piet

Baudet zegt dat als een partij bij z'n principes blijft er niet veel bereikt wordt. "Dan heb je fundamentele meningsverschillen met CDA en VVD. We hebben er nu wel voor gezorgd dat er in Brabant minder windturbines komen", zegt Baudet. "Als wij genoeg zetels hebben, hoeven we dat niet te doen. Maar we zijn niet groot genoeg voor een absolute meerderheid waarmee we de boel compleet kunnen omgooien. Wij hebben met veel wikken en wegen afgewogen dat we meer kunnen betekenen als we meedoen."

Het is niet het enige punt in Noord-Brabant. De PVV diende een motie in om boeken met Zwarte Piet in de bibliotheken te behouden. Tot verbazing van de PVV stemde FvD daar tegen. In het verkiezingsprogramma van FvD staat dat er "geen geld naar projecten of organisaties moet die Nederlandse tradities zoals Zwarte Piet trachten te ondermijnen." Baudet: "Het is tenhemelschreiend. Als het aan ons ligt, zou het niet gebeuren. Dit komt door het CDA en de VVD."

Zo zei Thierry Baudet het in Nieuwsuur: