Honderden kilo's goud en wapens gevonden bij afvalbedrijf Venlo

Zaterdag was al bekend dat bij de inval door de politie, FIOD en het Openbaar Ministerie honderdduizenden euro's contant geld en enkele dure auto's in beslag zijn genomen. Het gaat onder meer om een Maserati, Ferrari en een Porsche. De in beslag genomen spullen hebben een totale waarde van 10 miljoen euro.

Bij een inval in een recyclingbedrijf in Venlo zijn honderden kilo's goud gevonden ter waarde van miljoenen euro's. Ook zijn tien vuurwapens en munitie ontdekt, net als zeventien horloges van onder meer Rolex en Audemars Piguet.

Honderden kilo's goud en andere edelmetalen bij bedrijf in Venlo - NOS

"Een niet alledaagse vondst", zegt OM-woordvoerder Marieke van der Molen. "Het goud was verhuld en zat goed verstopt in het bedrijfspand. Daarom is het pas na een paar dagen gevonden."

Bij de zoektocht werd gebruikgemaakt van geavanceerde apparatuur van Defensie, waarmee gezocht kan worden naar verborgen ruimtes. Om hoeveel kilo goud het precies gaat, maakt het OM later bekend. "We kunnen dat nu nog niet zeggen, omdat het gemengd is met andere edelmetalen."

Ook drie woningen van personeelsleden zijn doorzocht. Twee werknemers zijn aangehouden.

Het Limburgse metaalbedrijf wordt verdacht van het witwassen van criminele geldstromen, valsheid in geschrifte, heling en milieudelicten. Vermoedelijk voert het metaalrecyclingbedrijf geen correcte afvaladministratie en wassen ze via het bedrijf criminele gelden wit.