Wales heeft 'triple crown' al binnen en blijft op koers in zeslandentoernooi

Wanneer een van de 'home countries' (Engeland, Schotland, Wales en Ierland) in het zeslandentoernooi wint van de drie andere landen, wint het die 'triple crown'. Vorig jaar slaagde Engeland daar nog in.

Na overwinningen op Ierland en Schotland won Wales ook van Engeland, vorig jaar winnaar van het zeslandentoernooi. Daarmee heeft Wales in elk geval al de zogeheten 'triple crown' te pakken.

De rugbyploeg van Wales blijft op koers voor een grand slam in het zeslandentoernooi. Daarvoor moet Wales alle vijf wedstrijden zien te winnen. Drie tegenstanders zijn inmiddels verslagen.

De Engelsen gingen met 40-24 onderuit bij Wales, dat nog door Frankrijk wordt bedreigd om de eindzege. Frankrijk is na twee duels nog foutloos en had zondag moeten aantreden tegen Schotland, maar dat duel is uitgesteld vanwege coronabesmettingen bij de Franse ploeg.

Wales en Frankrijk ontmoeten elkaar over drie weken in de vijfde en laatste speelronde van het zeslandentoernooi.