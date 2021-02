Opnieuw lichaamsdelen vermoorde Zeeuwse gevonden, zoektocht klaar

In een afwateringskanaal in Zeeland zijn opnieuw lichaamsdelen gevonden van de vermoorde Ichelle van de Velde. Het gaat om de laatste lichaamsdelen die nog ontbraken, meldt het Openbaar Ministerie. Daarmee is de zoektocht klaar.

De vondst werd volgens Omroep Zeeland gedaan door Signi, een organisatie die met speurhonden zoekt naar vermiste mensen. De zoekactie was afgestemd met de politie.

De 29-jarige vrouw uit Oostburg verdween op 15 december. Kort na de arrestatie van een verdachte, eerder deze maand, werd een deel van haar lichaam gevonden in een kanaal bij Sluis. Later werden andere lichaamsdelen gevonden.

Sectie

Het lichaam van Van de Velde wordt nog niet overgedragen aan de familie. De komende tijd wordt eerst sectie verricht.

De verdachte die vastzit, is een 44-jarige vrouw uit Aardenburg. Zij heeft een winkel in Oostburg, in dezelfde straat als waar Van de Velde een naaiatelier had. Volgens Omroep Zeeland heeft zij een ontkennende verklaring afgelegd.