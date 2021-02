Skivedette Gut-Behrami stormt toptien aller tijden binnen na nieuwe zege

Skiester Gut-Behrami andermaal sterk in Val di Fassa - NOS

De in 2019 gestopte Amerikaanse Lindsey Vonn staat bovenaan de elitelijst met 82 wereldbekeroverwinningen.

Gut-Behrami liet daarmee haar landgenote Erika Hess, die met 31 zeges furore maakte in de jaren zeventig en tachtig, achter zich op de eeuwige ranglijst.

Skivedette Lara Gut-Behrami heeft zaterdag bij wereldbekerwedstrijden in het Italiaanse Val di Fassa na vrijdag weer de winst gegrepen op de afdaling. De Zwitserse drong met haar 32ste WB-zege door tot de toptien aller tijden.

Het is sowieso een goede periode voor Gut-Behrami. Dit kalenderjaar boekte ze al zes WB-zeges en daarnaast won ze eerder deze maand bij de WK goud op de Super G en op de reuzenslalom en brons op de afdaling.

Gut-Behrami was in Val di Fassa 0,32 sneller dan wereldkampioene Corinne Suter en 0,68 dan de Duitse Kira Weidle.

In de komende drie weekenden wordt het wereldbekerseizoen beslist: in het Slowaakse Jasna, het Zweedse Are en het Zwitserse Lenzerheide.