Niet failliet dankzij nieuwe wet, maar 'te weinig ondernemers zijn op de hoogte'

"Iedereen is beter af dan in geval van faillissement", zegt advocaat insolventie- & ondernemingsrecht Marike Boersen. "En je kan alleen van dit instrument gebruik maken als je anders in een faillissement komt." Daar zit volgens Boersen de rechtvaardiging naar schuldeisers toe. "Want gedwongen met een deel van je vordering akkoord gaan is een ingrijpende maatregel."

"Zonder deze wet was het niet gelukt", zegt ondernemer Jurjen Hesseling. Met zijn 24 werknemers verzorgde hij het licht op grote evenementen zoals de Fashion Week. Inkomsten vielen door de coronacrisis weg, waardoor de schuldenlast snel ondraagbaar zou worden. "Het was vrij snel duidelijk dat dat niet over een paar maanden zou bijtrekken."

Het aantal telefoontjes over de Whoa is opgelopen tot nu enkele tientallen per week, meldt de Kamer van Koophandel. De wet is niet voor alle ondernemers in zwaar weer de oplossing. "Het kán een relatief duur en tijdsintensief traject zijn. Laat je daarom goed adviseren. Dat doet de KvK kosteloos", zegt een woordvoerder.

"In het gunstigste geval kan het voor een paar duizend euro geregeld zijn, maar dat is heel erg afhankelijk van hoeveel schuldeisers je hebt en of ze meewerken", zegt advocaat Boersen. Dat is niet altijd het geval. "Vaak zie je dat een schuldeiser beslag laat leggen of faillissement aanvraagt als een bedrijf in de problemen komt." Ook daar kan de Whoa bij helpen, zegt Boersen. Want er is een pauzemogelijkheid in opgenomen die hier bescherming tegen kan bieden.

De advocaat weet van tussen de 10 en 15 zaken waar nog aan een akkoord wordt gewerkt en waar de rechter nog in moet beslissen. Ze pleit voor controlelijsten en modelbrieven zodat het voor ondernemers in nood laagdrempeliger én goedkoper wordt om het traject in gang te zetten.