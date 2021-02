Frijns weet poleposition niet te bekronen met tweede Nederlandse zege in Formule E

Een dag na de overwinning van Nyck de Vries in de openingsrace van het Formule E-seizoen is Robin Frijns er net niet in geslaagd opnieuw het Wilhelmus te laten klinken in Saudi-Arabië.

Frijns reed een ijzersterke kwalificatie en startte zaterdag op poleposition, maar moest vroeg in de race de Brit Sam Bird voorbij laten gaan. Twee jaar geleden won Frijns tweemaal een E-prix, een derde zege zat er niet in omdat hij snelheid tekort kwam ten opzichte van de elektrische Jaguar van Bird.

De Vries na zege nu veertiende

Vrijdag behaalde De Vries op het smalle stratencircuit in de Saudi-Arabische stad Al-Diriyah de eerste E-Prix-zege uit zijn carrière. In de tweede race werd hij slechts veertiende, maar De Vries behoudt wel de leiding in het wereldkampioenschap van de elektrische raceauto's.

