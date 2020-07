Grenzen Marokko weer open, maar nog wel veel haken en ogen

Marokko heeft zijn grenzen weer geopend. Sinds middernacht mogen twee Marokkaanse vliegmaatschappijen weer mensen vervoeren en ook gaan er weer boten. De 22.000 Marokkanen die nu nog in het buitenland zitten, kunnen daardoor terug naar huis.

Maar dat is niet voor iedereen mogelijk. De twee vliegmaatschappijen verhogen de prijzen van hun tickets voortdurend en daardoor is het voor veel Marokkanen onbetaalbaar geworden om terug te keren.

"En iedereen die het land binnenkomt, moet twee negatieve tests overleggen; een coronatest en een antistoffentest. Maar ook dat is voor veel mensen een obstakel, want die tests mogen niet ouder zijn dan 48 uur en dan is het de vraag waar je ze moet laten uitvoeren", zegt correspondent Samira Jadir.

'Niet op vakantie gaan'

Nederland raadt nog steeds af om op vakantie te gaan naar Marokko. Voor het land geldt nog steeds code oranje.

Doordat de grenzen nu weer open zijn, hoeft Marokko geen burgers meer te repatriëren uit het buitenland en dat scheelt geld. Ook kunnen mensen die de afgelopen maanden niet uit Marokko konden vertrekken nu makkelijker het land verlaten. Enkele duizenden Marokkaanse Nederlanders zijn als gevolg van de strenge lockdown gestrand.

Marokkaanse seizoensarbeiders in Spanje hebben de Marokkaanse koning opgeroepen om hen te helpen. Ze zeggen dat ze de afgelopen maanden veel geld naar hun familie in Marokko hebben gestuurd en daardoor geen geld meer hebben om dure vliegtickets en tests te betalen.