Vrijspraak City wekt scepsis: 'Zijn er krachten buiten normale rechtspraak?'

Fontein, voormalig directeur van Ajax en AZ, was tussen 2008 en 2013 als bestuurder van de European Club Association (ECA) en lid van de strategische commissie van de UEFA nauw betrokken bij de implementatie van het Financial Fair Play-reglement.

Wel hebben de Engelsen vanwege het schenden van de Financial Fair Play-regels een boete gekregen van 10 miljoen euro. "Dat is een pinda, helemaal niks", aldus Fontein in Langs de Lijn En Omstreken.

"Het hele idee daarachter was dat niet elk jaar dezelfde clubs in de finale of halve finales zouden staan. Als je heel veel geld hebt en je koopt een club, dan ben je anders bezig dan clubs die het met eigen middelen doen."

Manchester City werd in 2008 overgenomen door het consortium van de schatrijke oliesjeik Sheikh Mansour en wist vervolgens binnen de kortste keren door te stoten naar de Engelse en Europese voetbaltop. Vier landstitels zijn sindsdien behaald en ook heeft City al geruime tijd een abonnement op deelname aan de Champions League.

De opmars dankzij de oliedollars is een doorn in het oog van veel voetballiefhebbers. Ook de UEFA volgde de ontwikkelingen aandachtig. "Manchester City en Paris Saint-Germain stonden al jarenlang op de radar. Zij waren eigenlijk een van de redenen waarom Financial Fair Play in werking is gesteld", stelt Fontein.