Barcelona neemt tegen Sevilla revanche voor bekernederlaag

Barcelona heeft de tweede wedstrijd in de drieluik tegen Sevilla gewonnen. Na de 2-0 nederlaag van eerder deze maand in de halve finales van de beker werd het bezoek voor de competitie met dezelfde cijfers in Catalaans voordeel afgesloten. Komende woensdag volgt in Camp Nou de bekerreturn.

Na een klein halfuur kwam Barcelona op 0-1 via Ousmane Dembélé. De snelle Fransman was door Lionel Messi de diepte ingestuurd, bleek niet meer te achterhalen door de defensie van Sevilla en rondde onberispelijk af.

Verdedigend gaf Barcelona weinig weg aan de thuisploeg, waar Luuk de Jong - net als naamgenoot Frenkie bij de gasten - een basisplaats had. Doordrukken lukte echter ook niet. Na een kwartier in de tweede helft was Sergiño Dest er wel dichtbij, maar zijn uithaal trof de buitenkant van de paal.

Kort voor tijd dribbelde Messi na een één-twee met invaller Ilaix Moriba door de Sevilla-defensie om in twee instanties voor de beslissing te zorgen. Het was voor de Argentijn zijn negentiende competitietreffer.