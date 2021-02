Bayern pakt draad op met zege op Köln, ook achtervolger Wolfsburg wint

Bayern München heeft een toch al feestelijke dag - de 'Rekordmeister' vierde z'n 121ste verjaardag - bekroond met een zege op het laaggeklasseerde FC Köln. De koploper in de Bundesliga, die twee competitieduels met puntenverlies achter de rug had, was in eigen huis met 5-1 te sterk voor de nummer veertien van de ranglijst.

In het eerste kwartier kon Köln nog aardig meekomen met de Zuid-Duitsers, die afgelopen week in de Champions League ook weer indruk maakten met een 4-1 overwinning bij Lazio. Maar nadat Maxim Choupo-Moting op een afgemeten voorzet van Leon Goretzka de 1-0 had binnengekopt, was het verzet terstond gebroken.

Robert Lewandowski miste koppend het doel maar net, maar had in de 34ste minuut alsnog succes. Hij zette eerst met een hakbal Goretzka aan het werk die een man uitspeelde en de bal terugbezorgde bij de topscorer: 2-0.

Misverstand

Köln mocht nog even illusies koesteren toen vlak na rust Ellyes Skhiri profiteerde van een misverstand tussen Jérôme Boateng en David Alaba, die van elkaar verwachtten dat de ander zou ingrijpen. De gasten putten moed uit de aansluitingstreffer en kwamen vaker in de buurt van Bayern-doelman Manuel Neuer.