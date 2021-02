Bayern pakt draad op met zege op Köln, Leipzig in extra tijd langs Gladbach

Robert Lewandowski bedankt aangever Leon Goretzka - AFP

Bayern München heeft een toch al feestelijke dag - de 'Rekordmeister' vierde z'n 121ste verjaardag - bekroond met een zege op het laaggeklasseerde FC Köln. De koploper in de Bundesliga, die twee competitieduels met puntenverlies achter de rug had, was in eigen huis met 5-1 te sterk voor de nummer veertien van de ranglijst. Achtervolger RB Leipzig liet bijna een steek vallen. Het kwam thuis tegen Borussia Mönchengladbach met 2-0 achter, vocht zich terug tot 2-2 en maakte in de extra tijd ook nog de 3-2. Hakbal In het eerste kwartier kon Köln nog aardig meekomen met Bayern München, die afgelopen week in de Champions League ook weer indruk maakten met een 4-1 overwinning bij Lazio. Maar nadat Maxim Choupo-Moting op een afgemeten voorzet van Leon Goretzka de 1-0 had binnengekopt, was het verzet terstond gebroken. Robert Lewandowski miste koppend het doel maar net, maar had in de 34ste minuut alsnog succes. Hij zette eerst met een hakbal Goretzka aan het werk die een man uitspeelde en de bal terugbezorgde bij de topscorer: 2-0. Misverstand Köln mocht nog even illusies koesteren toen vlak na rust Ellyes Skhiri profiteerde van een misverstand tussen Jérôme Boateng en David Alaba, die van elkaar verwachtten dat de ander zou ingrijpen. De gasten putten moed uit de aansluitingstreffer en kwamen vaker in de buurt van Bayern-doelman Manuel Neuer.

Robert Lewandowski haalt uit voor zijn tweede goal van de middag - EPA

De hoop op meer vervloog echter luttele seconden nadat Thomas Müller als invaller het veld had betreden. De routinier bediende Lewandowski die zonder te kijken hard uithaalde en de 3-1 liet aantekenen. Het was voor de Pool, die vorig seizoen op 34 doelpunten uitkwam, alweer zijn 28ste competitietreffer van het seizoen. Köln vond na een zeldzaam foutje van Neuer bijna opnieuw aansluiting, maar Dominick Drexler, die de doelman de bal ontfutseld had, trof de paal. Invaller Serge Gnabry tilde de stand in de slotfase naar 5-1. Leipzig met de schrik vrij Jonas Hofmann zette Borussia Mönchengladbach bij RB Leipzig vanaf de elfmeterstip op voorsprong en ploegmaat Marcus Thuram produceerde met zijn schouder de 0-2. Nadat na rust eerst nog een doelpunt van de thuisploeg was afgekeurd wegens hands, bracht Christopher Nkunku alsnog de spanning terug. Yussuf Poulsen hielp Leipzig met een schuiver in de 66ste minuut zelfs langszij. Emil Forsberg, net ingevallen voor Justin Kluivert, trof met een vrije trap via de handen van Gladbach-doelman Yann Sommer de kruising. De winnende treffer kwam er in de extra tijd toch nog. Alexander Sörloth kopte de 3-2 binnen, waarbij zijn duw in de rug van Valentino Lazaro onbestraft bleef. Moeizame zege Weghorst en co VfL Wolfsburg bleef enigszins in het spoor van de toptwee. De nummer drie van de Bundesliga won thuis met 2-0 van Hertha BSC en hield het gat van zeven punten met Bayern München intact.

Hertha-speler Deyovaisio Zeefuik probeert landgenoot Wout Weghorst van Wolfsburg van de bal te houden - AFP

Wout Weghorst dacht halverwege de eerste helft de 1-0 in te koppen, maar de spits stond buitenspel. Niet ver voor rust kreeg Wolfsburg hulp van Lukas Klunter, die na een voorzet opruiming wilde houden, maar de bovenhoek van zijn eigen doel vond: 1-0. Op eigen kracht wist Wolfsburg bedroevend weinig te creëren en moest het zelfs oppassen voor de gelijkmaker. Die leek er tien minuten voor tijd te komen toen de bal op de stip ging. Na ingrijpen door de VAR ging dat feest echter niet door voor Hertha, dat even later ook moest toezien hoe de paal een doelpunt in de weg stond. Maxence Lacroix maakte uiteindelijk aan alle onzekerheid een eind door de 2-0 binnen te koppen, waarmee de punten in Wolfsburg bleven. Doelman Koen Casteels hield derhalve opnieuw de nul voor de ploeg die zijn zesde overwinning in zeven wedstrijden boekte, en is nu al 666 minuten niet gepasseerd.