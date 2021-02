Pas de vaccinatiestrategie aan, zeggen deskundigen: niet 2 prikken, maar 1

Ook immunoloog Dimitri Diavatopoulos van het Nijmeegse Radboudumc en vaccinoloog Gideon Kersten aan Universiteit Leiden zien de voordelen van de 'één-prik-vaccinatiestrategie'. "Met één prik kan je nog flink ziek worden door corona, maar niet meer er aan doodgaan. Dat is bemoedigend, want zo kan je nadenken over het openen van de scholen, restaurants en winkels. Die nood daar is ook enorm", zegt Kersten.

"Met die ene prik sla je al twee vliegen in een klap: de circulatie van het virus wordt minder en niemand wordt meer zo ziek dat ze in het ziekenhuis terechtkomen", zegt Ben van der Zeijst, emeritus hoogleraar vaccins, voormalig directeur van het Nederlandse Vaccin Instituut en voormalig hoofd Vaccins van het RIVM.

Meerdere deskundigen pleiten voor deze aanpak: vaccineer nú iedereen met één prik, en begin over een tijdje pas met de tweede. Als dat al nodig is.

Minister De Jonge heeft aan het RIVM gevraagd om studies te beoordelen naar het zetten van maar één prik of het langere tijd uitstellen van een tweede. Ook kijkt het RIVM er naar of mensen die al eens besmet zijn geweest met corona, later gevaccineerd kunnen worden. De Jonge vraagt daarnaast aan de Gezondheidsraad om te onderzoeken of een combinatie van vaccins mogelijk is bij het zetten van twee prikken. Die komt in de tweede helft van maart met een advies, laat een woordvoerder weten.

De afgelopen dagen komen positieve wetenschappelijke geluiden naar buiten. Zo is de effectiviteit van het Pfizer-vaccin in Israël onderzocht waaruit blijkt dat na het zetten van één prik de gevaccineerden al deels beschermd waren en laat een grote Schotse studie zien dat de coronavaccins van Pfizer/BioNTech en AstraZeneca goed werken om ernstige ziekteverschijnselen te voorkomen. Studies naar het AstraZeneca-vaccin laten zien dat het uitstellen van de tweede prik bij dit vaccin zelfs zorgt voor een hogere effectiviteit.

Als het vaccin in de praktijk gebruikt wordt, kunnen andere conclusies worden getrokken over het aantal prikken.

Daarom komt het in een later stadium soms voor dat het aantal prikken bij een vaccin wordt verminderd. "In eerste instantie wordt vooral gekeken naar de werkzaamheid, daarna pas naar andere dingen. Als het vaccin in de praktijk gebruikt wordt, kunnen andere conclusies worden getrokken over het aantal prikken", zegt Kersten. "Dan speelt er ook mee dat bij minder prikken de kosten lager zijn en minder bijwerkingen."

De werkwijze van de fabrikanten werkt door tot in de Nederlandse vaccinatiestrategie, omdat het Europees Geneesmiddelenbureau een advies maakt op basis van die laatste fase. "Die keuze wordt niet gemaakt omdat we weten dat die tweede prik per se nodig is."

Toch blijven er vragen over deze strategie. Er is niet onderzocht wat er gebeurt als je alleen de eerste prik zet. Langzaam maar zeker komen die resultaten wel naar buiten, maar er is nog weinig bekend over langetermijneffecten. "We weten nog niet hoelang de bescherming blijft, daarom zijn we terughoudend. De studies die nu worden afgerond, laten wel echt bemoedigende resultaten zien", zegt Kersten.

Ook weet je niet zeker of de tweede prik hetzelfde effect heeft als je lang wacht, zegt Van der Zeijst. "Maar waarschijnlijk valt dat allemaal mee."

Behoorlijke dosis immuniteit

Immunoloog Cecile van Els is ook kritisch. "De tweede prik geef je niet voor niks. Het onderzoek in de testfase heeft aangetoond dat je afweer het coronavirus een stuk beter kan herkennen als de training door vaccinatie wordt herhaald." Langer uitstellen is eventueel nodig, maar afstellen is onverstandig, zegt Van Els. "Zeker met de opkomende varianten moet je een behoorlijke dosis immuniteit in de strijd gooien om daar nog grip op te houden."